علي ماهر يكشف ما يحتاجه الأهلي للفوز بالدوري

أكد علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة أن لقب الدوري ليس بعيد عن الأهلي وأن لاعبيه يحتاجون فقط للثقة التي تعتبر بعيدة عنهم.





وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أرجو ألا يكون للسوشيال مديا تأثير على قرارات مجلس إدارة الأهلي كما أن هناك بعض اللاعبين الذين يلعبون لأول مرة مع الفريق ولديهم رهبة من اسم الأهلي".





واختتم ماهر تصريحاته قائلاً : " لقب الدوري ليس بعيد عن الأهلي والفريق يحتاج للثقة فقط".