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علي ماهر يكشف ما يحتاجه الأهلي للفوز بالدوري

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:21 ص
علي ماهر يكشف ما يحتاجه الأهلي للفوز بالدوري
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ريهام عبدالمحسن
 
أكد علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة أن لقب الدوري ليس بعيد عن الأهلي وأن لاعبيه يحتاجون فقط للثقة التي تعتبر بعيدة عنهم.

وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أرجو ألا يكون للسوشيال مديا تأثير على قرارات مجلس إدارة الأهلي كما أن هناك بعض اللاعبين الذين يلعبون لأول مرة مع الفريق ولديهم رهبة من اسم الأهلي".

واختتم ماهر تصريحاته قائلاً : " لقب الدوري ليس بعيد عن الأهلي والفريق يحتاج للثقة فقط".
المزيد عن: مجلس ادارة الاهلي كورة كرة علي ماهر رياضة الاهلي
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