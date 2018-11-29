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مدربة منتخب الملاكمة المصري: "كنت مخبية على أهلي"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:18 ص
مدربة منتخب الملاكمة المصري: كنت مخبية على أهلي
الكابتن نادية عبد الحميد
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نعيم يوسف
 
أعربت الكابتن نادية عبد الحميد، مدربة منتخب الملاكمة المصري، والفائزة بجاهزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، عن سعادتها بالفوز بالجائزة، لافتة إلى أن الموسم كان قويا، وتدرب أولادها فقط.

وأضافت "عبدالحميد" في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، ويقدمه عمرو عبدالحميد، أن أهلها كانوا يخافون عليها، وتعلمت المهارات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأكدت المدربة المصرية: "كنت لاعبة دولية، وحصلت على أول أفريقيا، وميداليات دولية، وكنت مخبية على أهلي أثناء لعبي للملاكمة"، لافتة إلى أنها أول مدربة أولاد في مصر، والوحيدة حتى الآن.
المزيد عن: مصر مدربة الملاكمة الكابتن نادية عبد الحميد
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