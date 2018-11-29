بطل مصر في الخماسي الحديث: "أمي تعتبر المدير الفني لي"



وأضاف "الجندي" في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، ويقدمه عمرو عبدالحميد، أن لعبة الخماسي الحديث تحتاج لتدريب قوي، وشجعه عليها أحد أقرباؤه كان يمارس نفس اللعبة.



وأكد بطل مصر، أنه يدرس الهندسة في الأكاديمية البحرية، وأسرته لها دور كبير في توجيهه وتشجيعه، موضحا: "أمي تعتبر المدير الفني لي، ودائمًا تختار المديرين الفنيين الخاصين بي، وكل اختيارتها كانت موفقة، وبابا كان يدعمني بالمجهود المادي والمعنوي".



وشدد على أن الاتحاد الخماسي هو الأفضل في مصر، ويوفر لهم كل الاحتياجات التي تلزمهم.

قال الكابتن أحمد الجندي، بطل مصر والعالم في الخماسي الحديث، والفائز بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، إن هذه اللعبة تعتمد على الجري والرماية وسباحة وسلاح شيش وفروسية، وتجميع النقاط.