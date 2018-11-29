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علي ماهر: يجب التعامل مع بعض لاعبي الأهلي بمبدأ "الاختبارات"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:56 ص
علي ماهر: يجب التعامل مع بعض لاعبي الأهلي بمبدأ الاختبارات
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ريهام عبدالمحسن
 
شدد علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة بأنه يجب التعامل مع بعض لاعبي الأهلي بمبدأ الاختبارات لأنهم لا يصلحوا للعب باسمه.

وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " هناك لاعبين لا يصلحوا للعب للأهلي وعندما يشارك البعض ويحصلون على فرصة يقومون بإضاعتها ويجب التعامل معهم بمبدأ الاختبارات".

واختتم ماهر تصريحاته قائلاً : " من العار على بعض اللاعبين الصغار أن يبذل اللاعبين الكبار مجهود أكبر منهم".
المزيد عن: كورة كرة علي ماهر رياضة الاهلي
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