الجونة: الصفقات في يد حمادة صدقي ونستهدف بطولة إفريقيا
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:53 صعلاء خليف
كشف نادر شوقي مدير الشركة الكرة بنادي الجونة عن طموحات الفريق الساحلي في الفترة المقبلة، واحتياجاته من الصفقات الشتوية.
وقال "شوقي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "حمادة صدقي سوف يحدد احتياجات الفريق من الصفقات الشتوية خلال الفترة القادمة".
وأضاف: "نعمل على خطة محددة البداية كانت بالصعود للدوري في الموسم الاول، ثم اكتساب احترام الجميع والبقاء في الدوري، والموسم الثالث نتطلع للتواجد في المربع الذهبي والمشاركة في بطولة افريقيا".