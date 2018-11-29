الجونة: الصفقات في يد حمادة صدقي ونستهدف بطولة إفريقيا





كشف نادر شوقي مدير الشركة الكرة بنادي الجونة عن طموحات الفريق الساحلي في الفترة المقبلة، واحتياجاته من الصفقات الشتوية.





وقال "شوقي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "حمادة صدقي سوف يحدد احتياجات الفريق من الصفقات الشتوية خلال الفترة القادمة".





وأضاف: "نعمل على خطة محددة البداية كانت بالصعود للدوري في الموسم الاول، ثم اكتساب احترام الجميع والبقاء في الدوري، والموسم الثالث نتطلع للتواجد في المربع الذهبي والمشاركة في بطولة افريقيا".



