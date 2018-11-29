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الجونة: الصفقات في يد حمادة صدقي ونستهدف بطولة إفريقيا

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:53 ص
الجونة: الصفقات في يد حمادة صدقي ونستهدف بطولة إفريقيا
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علاء خليف
 

كشف نادر شوقي مدير الشركة الكرة بنادي الجونة عن طموحات الفريق الساحلي في الفترة المقبلة، واحتياجاته من الصفقات الشتوية.

وقال "شوقي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "حمادة صدقي سوف يحدد احتياجات الفريق من الصفقات الشتوية خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "نعمل على خطة محددة البداية كانت بالصعود للدوري في الموسم الاول، ثم اكتساب احترام الجميع والبقاء في الدوري، والموسم الثالث نتطلع للتواجد في المربع الذهبي والمشاركة في بطولة افريقيا".

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