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نادر شوقي يعلق على استقالة هشام زكريا من الجونة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:46 ص
نادر شوقي يعلق على استقالة هشام زكريا من الجونة
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علاء خليف
 
علق نادر شوقي رئيس شركة الكرة بنادي الجونة علي استقالة هشام زكريا مدرب الفريق والتعاقد مع حمادة صدقي خلفًا له.

وقال "شوقي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " ما يتعرض له الجونة حاليًا من تراجع في النتائج أمر طبيعي خاصة وأن الفريق صاعد حديثًا للدوري الممتاز واللاعبين أصابتهم الثقة بعد النتائج الجيدة، وأي فريق بالعالم يتعرض لذلك".

وأضاف: " اشكر هشام زكريا على جهوده مع الجونة في الفترة الماضية، وتعاقدنا مع مدرب كبير حمادة صدقي نتمني له التوفيق في المرحلة القادمة".
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