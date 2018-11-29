نادر شوقي يعلق على استقالة هشام زكريا من الجونة

علق نادر شوقي رئيس شركة الكرة بنادي الجونة علي استقالة هشام زكريا مدرب الفريق والتعاقد مع حمادة صدقي خلفًا له.





وقال "شوقي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " ما يتعرض له الجونة حاليًا من تراجع في النتائج أمر طبيعي خاصة وأن الفريق صاعد حديثًا للدوري الممتاز واللاعبين أصابتهم الثقة بعد النتائج الجيدة، وأي فريق بالعالم يتعرض لذلك".





وأضاف: " اشكر هشام زكريا على جهوده مع الجونة في الفترة الماضية، وتعاقدنا مع مدرب كبير حمادة صدقي نتمني له التوفيق في المرحلة القادمة".