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غدًا.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:45 ص
غدًا.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة
مياه
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تشهد عدة مناطق بمركز ومدينة أبوالنمرس بالجيزة قطعا للمياه وهى: بنى يوسف ، زاوية أبومسلم ، ترسا ، عرب التل ، الحرانية ، الملاءة ، الريغة ، فرع كامل ، شارع 6 أكتوبر، كما تشهد ضعفا عام بخطوط المياه بباقى الأنحاء، وذلك لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة الـ 6 مساء يوم الجمعة، وحتى الساعة الـ 6 مساء يوم السبت.
 
وقالت محافظة الجيزة إن سبب قطع المياه هو تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى لأعمال العمرة النصف سنوية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة وذلك لرفع كفاءة العمل وتفادى حدوث أية أعطال.
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة  بضرورة تدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ، كما أنه تم تخصيص رقم طوارىء ( 125 ) لطلب سيارات مياه الشرب وللشكوى فى هذا الشأن.

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