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اليوم .. وقفة احتجاجية للمحامين ضد سياسة "عاشور" تحت عنوان "يوم المحاماه"‎

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:42 ص
اليوم .. وقفة احتجاجية للمحامين ضد سياسة عاشور تحت عنوان يوم المحاماه‎
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منى صموئيل
 

ينظم المحامين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة بشارع رمسيس، تحت عنوان "يوم المحاماه" ضد سياسات النقيب العام سامح عاشور، للمطالبة بإلغاء قرض النقابة المقدر بـ170 مليون يورو والخاص ببناء مول و3 مستشفيات خاصة للمحامين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى رفض تعديلات قانون المحاماة، على أن يكون اليوم تحت عنوان "يوم المحاماة".

وقال عدد من المحامين المعارضين لسياسة "عاشور" و7 نقاباء فرعيين، خلال بيان رسمي صادر عنهم، انهم فوجئوا بهرولة نقيب المحامين وسعيه نحو ادخال تعديل محدود على قانون المحاماة بغية تمرير نص يسمح للنقيب الحالي بإعادة ترشحه للمرة الخامسة رغم اتمامه دورتين كاملتين متصلتين فضلا عن دورتين سابقتين عليهما لم تنقطعا إلا لأشهر معدودة.

وهو ما أثار الغموض والاستعجال وانعدام الشفافية وبما يمثله من عبث بمستقبل نقابة المحامين وأموالها والاستخفاف بجمعيتها العمومية والدستور والقانون وأحكام القضاء.

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