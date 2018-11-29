علي ماهر: أفضل عودة نجمي الأهلي وفيريرا مدرب عالمي

كشف علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة عن رغبته في عودة كلا من رمضان صبحي نجم هادرسفيلد الإنجليزي ومحمود تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي للفريق، كما أكد أن فيريرا المدير الفني السابق للزمالك والحالي للسد القطري مدرب عالمي.





وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أفضل أن يتعاقد الأهلي مع رمضان صبحي ومحمود تريزيجيه لأنه يعاني في مركزي الجناح".





واختتم ماهر تصريحاته قائلاً : " فيريرا مدرب عالمي ويجب تقديره مادياً ولا أفضل العمل في منصب المدرب العام مع أي مدير فني مهما كان اسمه والرجوع خطوة للوراء".