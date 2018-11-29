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اهم اخبار الكرة العالمية يوم الأربعاء 28-11-2018

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:29 ص
اهم اخبار الكرة العالمية يوم الأربعاء 28-11-2018
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أحمد عصام
 

استكملت الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا اليوم الأربعاء، حيث حسمت بعض الأندية تأهلها للدور القادم، وأجلت بعض الأندية الحسم إلي الجولة السادسة والأخيرة.

ويستعرض لكم"الفجر الرياضي" اهم اخبار الكرة العالمية يوم الأربعاء.

- نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا :-

برشلونة - إيندهوفن (2-1)

توتنهام هوتسبير - إنتر ميلان (1-0)

باريس سان جيرمان - ليفربول (2-1)

نابولي - النجم الاحمر (3-1)

بوروسيا دورتموند - كلوب بروج (0-0)

أتليتكو مدريد - موناكو (2-0)

بورتو - شالكة (3-1)

لوكوموتيف موسكو - جالطة سراي (2-0)

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