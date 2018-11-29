بعد خسارته أمام سان جيرمان.. كيف يصعد ليفربول لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

خسر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وفي نفس المجموعة حقق فريق نابولي فوزًا عريضًا على نظيره النجم الأحمر بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم.





وأصبح ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:





1- نابولي .. 9 نقاط

2- باريس سان جيرمان .. 8 نقاط

3- ليفربول .. 6 نقاط

4- النجم الأحمر .. 4 نقاط





ويحتاج فريق ليفربول الانجليزي للفوز على نابولي بهدف نظيف من أجل الصعود لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا دون النظر لنتيجة المباراة الأخري، حيث سيتساوي الفريقين في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، ولكن سيتفوق الريدز في عدد الأهداف حيث سيكون له 9 أهداف مقابل 7 لمنافسه.





تعثر فريق باريس سان جيرمان بالتعادل أو الخسارة أمام النجم الأحمر في الجولة السادسة يصعد بفريق ليفربول أيضًا لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا برفقة نابولي الإيطالي.





أما في حالة خسارة ليفربول أو تعادله مع نابولي سيكون خارج البطولة بالتأكيد بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخري.



