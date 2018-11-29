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سعاد ماسي ترفع لافتة "كامل العدد" في حفلها بكايرو فستفال

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:50 ص
سعاد ماسي ترفع لافتة كامل العدد في حفلها بكايرو فستفال
سعاد ماسي
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الفجر الفنى
 
أحييت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي، حفلًا غنائيًا في قاعة ماركية بكايرو فيستفيال، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك في أولي حفلات مشروع The Orchestral Selections المقدم من "صوت ميوزيك".

وتغنت سعاد ماسي مجموعة من أجمل أغانيها بتوزيع موسيقى جديد بالتعاون معوالموسيقال جورج قتله، حيث افتحت الحفل بأغنية يا قلبي، ثم غنت غير أنت، ومسك الليل، ودار جدي، وطليت ع البير.

وفاجأت ماسي، جمهورها بغناء قصيدة شاعر الأرض محمود درويش والتي تحمل اسم أجمل حب، كما غنت لأول مرة أغنية سلام باللغة العامية والي تعاونت فيها مع الشاعر نادر عبد الله.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير، مع النجمة الجزائرية بالتصفيق الحاد والصيحات، كما حرصت على تقديم مفاجئتها الأخيرة بغناء قصيدة إقرأ سلامي على من لا أسميه، للشاعر بهاء الدين زهير.

واختمت سعاد حفلها بأغنية زورونيي كل سنة مرة، وسط حالة من السعادة بين جمهورها التي شكرته على الحضور، ومحمود يوسف منظم الحفل وشركة صوت ميوزك.
سعاد ماسي ترفع لافتة "كامل العدد" في حفلها بكايرو فستفال
سعاد ماسي ترفع لافتة "كامل العدد" في حفلها بكايرو فستفال
سعاد ماسي ترفع لافتة "كامل العدد" في حفلها بكايرو فستفال
سعاد ماسي ترفع لافتة "كامل العدد" في حفلها بكايرو فستفال
سعاد ماسي ترفع لافتة "كامل العدد" في حفلها بكايرو فستفال
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