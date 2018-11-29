ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وكيله: عصام الحضري سيرحل عن الإسماعيلي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:55 ص
وكيله: عصام الحضري سيرحل عن الإسماعيلي
طباعة
علاء خليف
 

أوضح محمد شيحة وكيل اللاعبين موقف عصام الحضري من الاستمرار مع الإسماعيلي وحقيقة اعتزاله كرة القدم.

وقال "شيحة" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " عصام الحضري تخلف عن السفر مع الاسماعيلي لبورندي بسبب مرض والدته".

وأضاف: " الحضري أبلغني برغبته بعدم الاستمرار مع الاسماعيلي".

وواصل: " استمرار الحضري مع الاسماعيلي سيكون صعبا بسبب الجماهير الغاضبة بعدما ما تردد حول هروبه من لقاء الفريق أمام بطل بوروندي".

وتابع: " لم أصرح باعتزال عصام الحضري ولكن ما قلته أنني أتوقع اعتزاله حال عدم انهاء أزمته مع الاسماعيلي في الفترة الحالية".

وأردف: " عصام الحضري مستمر في الملاعب ولكنني لا أمتلك أي عروض له في الوقت الحالي".

ومن ناحية أخري أكد "شيحة" أن الاسماعيلي يحتاج للتدعيم بـ 6 لاعبين على الأقل خلال فترة الانتقالات الشتوية، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق.
المزيد عن: كورة كرة رياضة الحضري الاسماعيلي اعتزال عصام الحضري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
18:45
الإتفاق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 2:10:01 AM