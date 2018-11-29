وكيله: عصام الحضري سيرحل عن الإسماعيلي





أوضح محمد شيحة وكيل اللاعبين موقف عصام الحضري من الاستمرار مع الإسماعيلي وحقيقة اعتزاله كرة القدم.





وقال "شيحة" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " عصام الحضري تخلف عن السفر مع الاسماعيلي لبورندي بسبب مرض والدته".





وأضاف: " الحضري أبلغني برغبته بعدم الاستمرار مع الاسماعيلي".





وواصل: " استمرار الحضري مع الاسماعيلي سيكون صعبا بسبب الجماهير الغاضبة بعدما ما تردد حول هروبه من لقاء الفريق أمام بطل بوروندي".





وتابع: " لم أصرح باعتزال عصام الحضري ولكن ما قلته أنني أتوقع اعتزاله حال عدم انهاء أزمته مع الاسماعيلي في الفترة الحالية".





وأردف: " عصام الحضري مستمر في الملاعب ولكنني لا أمتلك أي عروض له في الوقت الحالي".





ومن ناحية أخري أكد "شيحة" أن الاسماعيلي يحتاج للتدعيم بـ 6 لاعبين على الأقل خلال فترة الانتقالات الشتوية، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق.