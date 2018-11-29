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عبد الحفيظ: "الخطيب" يحسم إعادة هيكلة قطاع الكرة بالأهلي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:53 ص
عبد الحفيظ: الخطيب يحسم إعادة هيكلة قطاع الكرة بالأهلي
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علاء خليف
 

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه سيتم إعادة هيكلة قطاع الكرة بالكامل عقب عودة محمود الخطيب رئيس النادي من رحلته العلاجية في ألمانيا.

وقال "عبد الحفيظ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " إعادة هيكلة قطاع الكرة تنتظر كلمة محمود الخطيب".

وأتم: " محمود الخطيب سيعود من ألمانيا أحد يومي 2 أو 3 ديسمبر المقبل، وسيتم بعدها إعادة هيكلة قطاع الكرة بالكامل والاعلان عن مناصب وأدوار كل شخص داخل القلعة الحمراء ، وسيكون ذلك معلن للإعلام".

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