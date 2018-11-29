عاجل.. "عبد الحفيظ" يفجر مفاجأة عن صفقات الأهلي الجديدة
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:51 صعلاء خليف
أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد حول وجود أزمة مالية في القلعة الحمراء تهدد إبرام الصفقات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال "عبد الحفيظ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " الأمور المالية مستقرة داخل النادي الأهلي، ولا يوجد أي مشكلة بشأن الصفقات الشتوية.
وأضاف: " قطعنا خطوات واسعة في التعاقد مع بعض اللاعبين الجدد في النادي الأهلي".
وأتم:" بعض صفقات الأهلي الجديدة حاليًا تنتظر وضع الرتوش الأخيرة، وذلك يؤكد قوة موقف النادي المالي في الفترة الحالية بعكس ما يتردد".
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