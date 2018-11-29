انقسام في الجبلاية بسبب سالجادو

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي على وجود انقسام في اتحاد الكرة بسبب سالجادو عضو الجهاز الفني للمنتخب ومناقشة مصيره.





وأشار مهيب إلى أن أعضاء اتحاد الكرة اجتمعوا اليوم لمناقشة مصير سالجادو لعدم وجود دور له في المنتخب، حيث أنه سمسار لاعبين ويسعى لتسويق لاعبي المنتخب بالإضافة لوجود الإسباني تيتي في منصب المدرب العام.





وكشف مهيب عن وجود انقسام بين أعضاء اتحاد الكرة، حيث يرى البعض ضرورة استمراره ويرى البعض ضرورة رحيله.