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عاجل.. إخلاء جامعة جنوب تكساس بعد تهديد بوجود قنبلة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:41 ص
عاجل.. إخلاء جامعة جنوب تكساس بعد تهديد بوجود قنبلة
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قال مسؤولون إن السلطات قامت بإخلاء جامعة جنوب تكساس، إحدى أكبر جامعات السود تاريخيا فى الولايات المتحدة بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وقالت جودى سيلفا المتحدثة باسم شرطة هيوستون إن التهديد للجامعة ورد فى اتصال إلى أجهزة الطوارئ، معلقه: "كان تهديدا عاما بوجود قنبلة".

وقال ستيف شيفلر المتحدث باسم الجامعة إن أمر الإخلاء شمل آلاف الطلاب وأيضا مساكن الطلبة، مضيفًا: "نجرى مسحا شاملا لحرم الجامعة".

ولم يتضح متى سيعاد فتح الجامعة التى تأسست عام 1927.

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