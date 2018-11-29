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عبد الحفيظ: الأهلي يمر بمرحلة صعبة ونحتاج تكاتف الجميع

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:40 ص
عبد الحفيظ: الأهلي يمر بمرحلة صعبة ونحتاج تكاتف الجميع
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علاء خليف
 

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي يمر حاليًا بمرحلة صعبة، لا تتكرر كثيرًا في تاريخ القلعة الحمراء، وتحتاج تكاتف الجميع لتجاوزها.


وقال "عبد الحفيظ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " الأهلي مر بمرحلة صعبة شبيهة للمرحلة الحالية في بداية الألفية الثالثة واستطاع تجاوزها بدعم ومساندة الفريق وتكاتف الجميع داخل النادي لاعبين وجهاز فني وإدارة وجماهير".


وواصل: "الأهلي يقدر مشاعر جماهيره، والنادي في أمس الحاجة لدعم ومساندة الجماهير حاليًا".


وعن رأيه في موقف الاعلام الرياضي تجاه الأهلي قال: " نقدر عمل ودور الاعلام بشكل كبير ولكن طالما بعيدًا عن التجريح والإهانة".

المزيد عن: كورة كرة عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ رياضة الاهلي
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