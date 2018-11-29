عبد الحفيظ: الأهلي يمر بمرحلة صعبة ونحتاج تكاتف الجميع

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي يمر حاليًا بمرحلة صعبة، لا تتكرر كثيرًا في تاريخ القلعة الحمراء، وتحتاج تكاتف الجميع لتجاوزها.





وقال "عبد الحفيظ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " الأهلي مر بمرحلة صعبة شبيهة للمرحلة الحالية في بداية الألفية الثالثة واستطاع تجاوزها بدعم ومساندة الفريق وتكاتف الجميع داخل النادي لاعبين وجهاز فني وإدارة وجماهير".



