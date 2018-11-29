عاجل.. بيراميدز يتلقى ضربة قوية بعد إصابة كينو

أوضح محمد عنان طبيب فريق بيراميدز، مدى إصابة البرازيلي كينو لاعب الفريق، خلال مواجهة النجوم التي اقيمت منذ قليل بالجولة الـ16 من مسابقة الدوري الممتاز.





وقال «عنان» إن إصابة البرازيلي عبارة عن جروح متفرقة في الجسد، بعد اصدامة بالزجاج فور خروجه من ملعب بتروسبورت عقب المباراة.





وأكمل الطبيب أن اللاعب خضع للخياطة غرزتين في «الركبة والكوع والساعد»، ومن المنتظر أن يغيب عن التدريبات 48 ساعة فقط للتغيير على الجرح، ثم يعود بشكل طبيعي إلى الملعب.