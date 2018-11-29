عاجل.. ليفربول مهدد بالخروج من دوري أبطال أوروبا

حقق باريس سان جيرمان فوزًا غاليًا، على حساب ضيفه ليفربول الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وشهدت المباراة مشاركة الدوري المصري محمد صلاح، نجم ليفربول منذ بداية اللقاء وحتي نهايته، وقدم أداء مقبول في ظل الرقابة اللاصيقة التي فرضت عليه.





افتتح الفريق الباريسي التسجيل عبر خوان بيرنات في الدقيقة 13، ثم أضاف نيما دا سيلفا ثاني الأهداف في الدقيقة 37، وسجل ميلنر هدف الريدز الوحيد في الدقيقة 45 من ضربة جزاء.





رفع باريس رصيده بهذا الفوز إلى 8 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 6 في المركز الثالث.





وتتبقى للريدز مباراة واحدة فقط في المجموعة سيلعبها على ملعبه ضد فريق نابولي منافسه على بطاقة الصعود لدور الستة عشر، وليس أمام ليفربول سوى الفوز بها وبفارق أكثر من هدف من أجل العبور للدور التالي حيث سيتساوى الفريقان في عدد النقاط ويبقى الحسم لفارق الأهداف في اللقاءات المباشرة.





ويمتلك نابولي 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة بعد فوزه اليوم على فريق النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة يليه باريس سان جيرمان برصيد 8 نقاط ثم ليفربول برصيد 6 نقاط وأخيراً النجم الأحمر بأربع نقاط, وتتبقى جولة واحدة في المجموعة أي مباراة واحدة لكل فريق.





وفي حالة تعادل أو خسارة ليفربول على أرضه الأسبوع القادم أمام نابولي يخرج رسميا من البطولة، وكذلك في حالة الفوز بفارق أقل من هدفين، أما في حالة فوزه على نابولي بأكثر من هدف نظيف فسوف يصل للنقطة التاسعة ويصعد ليفربول بفارق المواجهات المباشرة.





وضمن باريس سان جيرمان الصعود بنسبة كبيرة حيث سيواجه الفريق الأضعف في المجموعة في الجولة الأخيرة وفي حال تحقيقه الفوز في المباراة القادمة بأي نتيجة فإنه سيصعد لدور الستة عشر بصرف النظر عن بقية النتائج.