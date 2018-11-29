تقلبات جوية وأمطار بداية من الخميس حتى الجمعة.. وتحذير هام للمواطنين

حذر الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من تساقط الشبورة المائية في الساعات المبكرة من الصباح وخاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.





وأكد في تصريحات تليفزيونية أن الأمطار اليوم الخميس ستقتصر على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية، ثم تمتد لتشمل باقي أنحاء البلاد يوم الجمعة، وذلك كله تزامناً مع انخفاض في درجات الحرارة.





وطالب عبد العال المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في الصباح، وحذر السائقين من الشبورة المائية، مناشداً إياهم بتوخي الحذر والسير ببطء نظراً لانخفاض الرؤية.





