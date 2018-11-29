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نتيجة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بمشاركة صلاح

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:18 ص
نتيجة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بمشاركة صلاح
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الفجر الرياضي
 
حقق باريس سان جيرمان فوزًا غاليًا، على حساب ضيفه ليفربول الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة الدوري المصري محمد صلاح، نجم ليفربول منذ بداية اللقاء وحتي نهايته، وقدم أداء مقبول في ظل الرقابة اللاصيقة التي فرضت عليه.

افتتح الفريق الباريسي التسجيل عبر خوان بيرنات في الدقيقة 13، ثم أضاف نيما دا سيلفا ثاني الأهداف في الدقيقة 37، وسجل ميلنر هدف الريدز الوحيد في الدقيقة 45 من ضربة جزاء.

رفع باريس رصيده بهذا الفوز إلى 8 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد نابولي عند النقطة 6 في المركز الثالث.
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