ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. تعرف على المتأهلين لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:16 ص
عاجل.. تعرف على المتأهلين لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
طباعة
الفجر الرياضي
 
أسدل الستار مساء اليوم الأربعاء على مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبعد نهاية الجولة الخامسة بالشامبيونز ليج ، تأهل بالفعل 12 فريقًا لدور الـ16 بدوري الأبطال ، ويتبقى فقط 4 مقاعد ينتظران الحسم في الجولة السادسة والأخيرة.

وفيما يلي الفرق المتأهلة بالفعل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا حتى الآن: أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند - بورتو - شالكه - بايرن ميونيخ - أياكس - مانشستر سيتي - ريال مدريد - روما - يوفنتوس - مانشستر يونايتد - برشلونة.
المزيد عن: نابولي ليفربول فالنسيا ريال مدريد دوري ابطال اوروبا برشلونة باريس سان جيرمان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
18:45
الإتفاق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 2:20:23 AM