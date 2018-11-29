عاجل.. تعرف على المتأهلين لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

أسدل الستار مساء اليوم الأربعاء على مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وبعد نهاية الجولة الخامسة بالشامبيونز ليج ، تأهل بالفعل 12 فريقًا لدور الـ16 بدوري الأبطال ، ويتبقى فقط 4 مقاعد ينتظران الحسم في الجولة السادسة والأخيرة.





وفيما يلي الفرق المتأهلة بالفعل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا حتى الآن: أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند - بورتو - شالكه - بايرن ميونيخ - أياكس - مانشستر سيتي - ريال مدريد - روما - يوفنتوس - مانشستر يونايتد - برشلونة.