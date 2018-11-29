إيناس عبد الدايم: مسرح الشمس تحول لمركز تأهيل أبطال الإرادة بالفنون (صور)

شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة عرض " الحكاية روح " من إنتاج فرقة مسرح الشمس لذوي القدرات الخاصة والتى تديرها الفنانة وفاء الحكيم والتابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.





اكدت وزير الثقافة انه بعد مرور خمسة اشهر على تدشين هذا المسرح النوعى تحول الي مركزاً لتأهيل ابطال الارادة من ذوي القدرات الخاصة بعد التقدم الملحوظ في حالات عدد من الاطفال مشيرة الى اهمية دور الفنون في تأهيلهم ودمجهم بشكل طبيعي في المجتمع وشددت على ضرورة اعادة صياغة صالة المسرح وخدماته بما يتناسب مع الغرض الذى خصص له.









وأشادت بالعرض الذى يبث الطاقة الايجابية فى النفوس ويدعو الى تخطى الصعاب ويتناول سيرة عدد من العباقرة المصريين من ذوى القدرات الخاصة الذين نجحوا بالعزيمة وقوة الارادة فى تجاوز الصعاب وتحقيق النجاح وهم سيد مكاوي، عمار الشريعى وطه حسين وكانت قد تفقدت معرضاً لنتاج فصول الفنون التشكيلية التابعة للمسرح قبل بداية العرض الذى جاء فى معالجة درامية مزجت الحوار بالاداء الحركى والموسيقى والغناء وصاحبه ترجمة بلغة الاشارة ويعد الثاني للفرقة الذي تقوم ببطولته ممثلة من ذوي الإحتياجات الخاصة.





يشار ان عرض الحكاية روح بطولة رحمة ، إيناس نور ، وائل أبو السعود ، ماهر محمود ، الحان أحمد الناصر ، إستعرضات شريف فؤاد ، ديكور محمد هاشم ، إضاءة عز حلمي ، تأليف وأشعار مصطفى زيكو ومن إخراج محمد متولي .