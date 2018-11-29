البابا تواضروس يستقبل وفد الكنيسة اليونانية (صور)

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأربعاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، وفد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية الذي يزور مصر حاليًا.





حضر اللقاء القس إيرينيئوس البراموسي، و كان الوفد قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح الإثنين، واستقبلهم، نيافة الأنبا بافلوس، أسقف اليونان، التابعه للكنيسة القبطية الارثوذكسية، ويرافقهم طوال زيارتهم لمصر.





ويتكون الوفد من أصحاب النيافة الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيس،والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس، والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس.