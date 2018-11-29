"موازنة البرلمان": فوجئنا بعدم وجود حصر لأملاك هيئة الأوقاف



وأضاف "سالم"، في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه خالد أبوبكر، أنهم أثناء مراجعة الهيئة العام الماضي، فوجئوا بأنه ليس هناك حصر لأملاكها وليس هناك حصر للديون، وهناك مخالفات صارخة في عملها، فطالبوا بعمل حصر لذلك.



وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنهم سألوا اليوم رئيس الهيئة عن حصر الممتلكات، فأجابهم بأنه بالفعل تم حصرها وتعدت تريليون و37 مليار و370 مليون جنيها.



قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنهم كان لهم العديد من الملاحظات على الهيئة العامة للأوقاف، وتم إحالتها لوزير الأوقاف وقام بدوره بإقالة رئيس الهيئة وتم إحالة بعض الوقائع للنيابة للتحقيق.