ملخص نتيجة واهداف مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان ونهاية غير متوقعة |مباراة قوية | جنون الشوالى
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:45 صعمرو عادل
ملخص نتيجة واهداف مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان ونهاية غير متوقعة |مباراة قوية | جنون الشوالى
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بي ان سبورت بث مباشر مباراة ليفربول وباريس جيرمان بدون تقطيع
ملخص نتيجة واهداف مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان ونهاية غير متوقعة |مباراة قوية | جنون الشوالى
بث مباشر مباراة ليفربول وباريس جيرمان ففريق سان جيرمان استطاع أن يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة، وقد استطاع الحصول على خمس نقاط وهو يقع مباشرة وراء نادي ليفربول الإيطالي.
ملخص نتيجة واهداف مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان ونهاية غير متوقعة |مباراة قوية | جنون الشوالى
مشاهدة مباراة ليفربول وباريس جيرمان كورة ستار
وقد تمكن فريق ليفربول أن يحصل على ستة نقاط، وذلك عندما انتصر على باريس سان جيرمان وكذلك النجم الأحمر، ولكنه قد تعرض لهزيمتين مشاهدة مباراة ليفربول وباريس جيرمان بث مباشر اليوم.
اهداف المباراة من هنا :
وسوف تُنقل القناة اليوم من خلال شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية، وسيقوم المعلق الرياضي الشهير والمحبوب عصام الشوالي بالتعليق عليها مشاهدة مباراة ليفربول وباريس جيرمان كورة اون لاين.
ملخص نتيجة واهداف مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان ونهاية غير متوقعة |مباراة قوية | جنون الشوالى
بث مباشر مباراة ليفربول وباريس جيرمان يوتيوب وسيقاتل فريق ليفربول اليوم حتى يستطيع أن يفوز في تلك المباراة حتى يستكمل مشواره في دوري أبطال أوروبا، وفي المقابل سيحاول نادي باريس سان جيرمان أن يفوز في تلك المباراة، مستغلًا جمهوره العريض وأن المباراة تُقام اليوم على أرضه، مشاهدة مباراة ليفربول وباريس جيرمان بث مباشر اليوم حتى يستطيع أخذ حقه عقب الهزيمة التي لحقت به في مباراة الذهاب.
أعلن توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان في المؤتمر الصحفي جاهزية الثنائي نيمار ومبابي بنسبة 100% لمواجهة ليفربول اليوم بدوري الأبطال
الدقيقه 13 اللاعب خوان بيرنات يسجل الهدف الاول لباريس
ملخص نتيجة واهداف مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان ونهاية غير متوقعة |مباراة قوية | جنون الشوالى
الدقيقة 14 النتيجة أصبحت 1/0 لصالح باريس
الدقيقة 17 1/0 لصالح باريس
لدقيقة 37 الهدف الثاني لباريس بواسطة نيمار دا سيلفا
الدقيقة 45 الهدف الاول لليفربول جيمس ميلنر ضربة جزاء
الشوط الاول انتهى 2/1 لصالح باريس
الدقيقة 71 النتيجة 2/1 لصالح باريس
نهاية اللقاء باريس 2 ليفربول 1
ملخص نتيجة واهداف مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان ونهاية غير متوقعة |مباراة قوية | جنون الشوالى
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