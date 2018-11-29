ملخص نتيجة واهداف مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان ونهاية غير متوقعة |مباراة قوية | جنون الشوالى

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس جيرمان كورة ستار

وقد تمكن فريق ليفربول أن يحصل على ستة نقاط، وذلك عندما انتصر على باريس سان جيرمان وكذلك النجم الأحمر، ولكنه قد تعرض لهزيمتين مشاهدة مباراة ليفربول وباريس جيرمان بث مباشر اليوم.

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وسوف تُنقل القناة اليوم من خلال شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية، وسيقوم المعلق الرياضي الشهير والمحبوب عصام الشوالي بالتعليق عليها مشاهدة مباراة ليفربول وباريس جيرمان كورة اون لاين.