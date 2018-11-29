أبرز أخبار التوك شو يوم الأربعاء 28-11-2018
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:07 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - داليا الحسين
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
والدة ضحية التنمر: "ابنتي طلبت التصالح مع معلمها علشان سنه ووضعه الصحي"
قالت منال غريب والدة الطالبة بسملة ضحية واقعة التنمر بدمياط، تعقيبًا على قرار نيابة دمياط بحبس المعلم صاحب الواقعة: "بسملة بعدما رأت صورة معلمها بالأمس على التليفزيون قالت مهما كان فى الأول والآخر هو مدرسى، ومينفعش يكون دا شكله العام قدام الناس، وقالت لازم يخرج من الحبس، وهنتصالح فى النيابة العامة، حفاظًا على سن الأستاذ والوضع الصحي له".
وزير التعليم يكشف حقيقة دمج كتاب الدين الإسلامي والمسيحي معًا
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة دمج كتابي الدين الإسلامي والمسيحي معًا في كتاب واحد.
رئيس "اتصالات البرلمان" مطالبًا بمنع لعبة pubg: أخطر من الحوت الأزرق
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب، وصاحب دعوة حذف لعبة pubg، أنها من الألعاب الخطيرة جدًا.
تفاصيل قرار تفعيل عقوبة الحبس وغرامة 20 ألف جنيه على المدخنين بالأماكن العامة
كشفت الدكتورة سحر لبيب، مدي إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، تفاصيل قرار تفعيل القانون الخاص بالتدخين في الأماكن العامة بعقوبات الحبس وغرامة 20 ألف جنيه.
وزير الإنتاج الحربي عن عدد المشاركين بمعرض "أيدكس": "مشفتوش في أي دولة"
قال اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى إن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، سيحضره 9 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان و8 وزراء إنتاج حربي، مشيرا إلى أن هذه الإعداد لم تحدث من قبل في معارض خارجية من قبل، معلقا: "مشفتوش في أي دولة".
وزير الإنتاج الحربي: إقامة مصر معرض "إيدكس" يؤكد أننا عائدون بقوة
وصف اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تنظيم مصر معرض "إيدكس" للتسليح، بأنه لا ينظمة سوى الدول التى لديها صناعات متقدمة، مؤكًدا أن إقامته في مصر لأول مرة يعبر عن دور مصر الريادي في المنطقة وأن مصر تعود بقوة.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
والدة ضحية التنمر: "ابنتي طلبت التصالح مع معلمها علشان سنه ووضعه الصحي"
قالت منال غريب والدة الطالبة بسملة ضحية واقعة التنمر بدمياط، تعقيبًا على قرار نيابة دمياط بحبس المعلم صاحب الواقعة: "بسملة بعدما رأت صورة معلمها بالأمس على التليفزيون قالت مهما كان فى الأول والآخر هو مدرسى، ومينفعش يكون دا شكله العام قدام الناس، وقالت لازم يخرج من الحبس، وهنتصالح فى النيابة العامة، حفاظًا على سن الأستاذ والوضع الصحي له".
وزير التعليم يكشف حقيقة دمج كتاب الدين الإسلامي والمسيحي معًا
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة دمج كتابي الدين الإسلامي والمسيحي معًا في كتاب واحد.
رئيس "اتصالات البرلمان" مطالبًا بمنع لعبة pubg: أخطر من الحوت الأزرق
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب، وصاحب دعوة حذف لعبة pubg، أنها من الألعاب الخطيرة جدًا.
تفاصيل قرار تفعيل عقوبة الحبس وغرامة 20 ألف جنيه على المدخنين بالأماكن العامة
كشفت الدكتورة سحر لبيب، مدي إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، تفاصيل قرار تفعيل القانون الخاص بالتدخين في الأماكن العامة بعقوبات الحبس وغرامة 20 ألف جنيه.
وزير الإنتاج الحربي عن عدد المشاركين بمعرض "أيدكس": "مشفتوش في أي دولة"
قال اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى إن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، سيحضره 9 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان و8 وزراء إنتاج حربي، مشيرا إلى أن هذه الإعداد لم تحدث من قبل في معارض خارجية من قبل، معلقا: "مشفتوش في أي دولة".
وزير الإنتاج الحربي: إقامة مصر معرض "إيدكس" يؤكد أننا عائدون بقوة
وصف اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تنظيم مصر معرض "إيدكس" للتسليح، بأنه لا ينظمة سوى الدول التى لديها صناعات متقدمة، مؤكًدا أن إقامته في مصر لأول مرة يعبر عن دور مصر الريادي في المنطقة وأن مصر تعود بقوة.
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