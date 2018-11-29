مفاجأة.. محاولة قتل ذكرى بالسم في دبي قبل رميها بالرصاص

تمر اليوم الذكرى الخامسة عشر على رحيل الفنانة ذكرى التونسية ذكرى التي رحلت في 28 نوفمبر 2003، إثر جريمة قتل حرمتنا من صوتها، وحرمت محبيها من صوت عاش معهم وغنى لهم، ذكرى التونسية التي وُلدت في 16 سبتمبر 1966 في واد الليل بتونس.





قدمت ذكرى العديد من الأغاني الناجحة في تونس ومصر، وقدمت أكثر من دويتو غنائي ناجح منها: "يا مشغل التفكير" مع الفنان أبوبكر سالم، حلمنا الوردي مع محمد عبده، نحلم إيه مع أنغام و"ولا عارف" مع إيهاب توفيق."، كان آخر ما قدمته ألبوم "يوم ليك ويوم عليك" والذي تم طرحه بالأسواق قبل وفاتها بثلاثة أيام فقط، وبعد وفاتها غني لها العديد من مطربي الوطن العربي، منهم شيرين وماجد المهندس.





في هذا التقرير نرصد لكم مقتطفات من حياة الفنانة ذكرى من اللقاءات التليفزيونية التي قامت بها قبل وفاتها:





-كان لذكرى موقف سياسي، سجلته في أعمالها الفنية، وخاصة القضية الفلسطينية، وشاركت في أوبريت الحلم العربي عام 1998، برفقة عدد كبير للغاية من المطربين في الوطن العربي، أغنيتها الرافضة للغزو الأمريكي للعراق، ومحاكمة صدام حسين.





-قالت ذكرى في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي بلال العربي، إنها كسيدة لا تحب أن تبدو سمينة نهائيا، وأنها بين كل فترة والأخرى تخضع لنظام غذائي لتحافظ على رشاقتها.





-قالت الفنانة ذكرى في لقاء لها على هامش حفل ليالي دبي 1998 إن أحد المطاعم الشهيرة أرسل لها وجبة عائلية لم تطلبها واستلمتها، بعدها قام معجب بالاتصال بها، وقال لها إنه وضع السم لها في الوجبة، لأنه يحبها. -قالت في لقائها قبل، حفل ليالي دبي 1998، إنها درست في الثانوية العامة مع الفنانة التونسية أمينة فاخر مشيرة أنها أكثر صديقة لها في تونس، لكن تواجدها في مصر قلل اللقاء بينهما.



