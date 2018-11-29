نابولي يسحق النجم الأحمر ويقترب من التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال

حقق نابولي الإيطالي فوزًا عريضًا على النجم الأحمر الصربي 3-1، ليتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة أمام باريس سان جيرمان الثاني، فيما تجمّد رصيد ليفربول عند 6 نقاط في المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الأخير بـ 4 نقاط.





سجل ثلاثية الفريق الإيطالي كل من ميرتينز هدفين، والقائد مارك هامسيك هدف.





وتأجل الحسم إلى المرحلة الأخيرة حيث يستضيف ليفربول نابولي وينزل باريس سان جيرمان ضيفاً على النجم الأحمر.



