نابولي يسحق النجم الأحمر ويقترب من التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:26 صالفجر الرياضي
حقق نابولي الإيطالي فوزًا عريضًا على النجم الأحمر الصربي 3-1، ليتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة أمام باريس سان جيرمان الثاني، فيما تجمّد رصيد ليفربول عند 6 نقاط في المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الأخير بـ 4 نقاط.
سجل ثلاثية الفريق الإيطالي كل من ميرتينز هدفين، والقائد مارك هامسيك هدف.
وتأجل الحسم إلى المرحلة الأخيرة حيث يستضيف ليفربول نابولي وينزل باريس سان جيرمان ضيفاً على النجم الأحمر.