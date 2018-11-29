ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نابولي يسحق النجم الأحمر ويقترب من التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:26 ص
نابولي يسحق النجم الأحمر ويقترب من التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال
طباعة
الفجر الرياضي
 
حقق نابولي الإيطالي فوزًا عريضًا على النجم الأحمر الصربي 3-1، ليتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة أمام باريس سان جيرمان الثاني، فيما تجمّد رصيد ليفربول عند 6 نقاط في المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الأخير بـ 4 نقاط.

سجل ثلاثية الفريق الإيطالي كل من ميرتينز هدفين، والقائد مارك هامسيك هدف.

وتأجل الحسم إلى المرحلة الأخيرة حيث يستضيف ليفربول نابولي وينزل باريس سان جيرمان ضيفاً على النجم الأحمر.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
x
19:00
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
18:45
الإتفاق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 12:20:00 AM