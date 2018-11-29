وزير الإنتاج الحربي: معرض "إيدكس 2018" سيحمل مفاجآت سارة

قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن معرض "إيدكس 2018" سيحمل مفاجآت سارة، موضحًا: "لدينا منتج مصري سيتم عرضه، ونتوقع أن يكون له صدى جيد على مستوى العالم".



وأضاف "العصار"، خلال حواره في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة " مصر الأولى"، مساء الأربعاء، أن المنتجات المصرية في معرض "إيدكس" ستكون متنوعة، مؤكدا أن هناك تنسيق بين كافة الجهات لإنجاح المعرض.



وأشار إلى إن جناح مصر داخل المعرض ينال اهتماما كبيرا وسيظهر بصورة لائقة أمام الجميع، ويشمل أفكار كافة المؤسسات المعنية بصناعة التسليح والصناعات الدفاعية.

