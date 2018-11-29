بورتو البرتغالي وشالكه الألماني يتأهلان لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا





تأهل بورتو البرتغالي وشالكه الألماني إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتأكيد حلولهما أول وثانياً على التوالي في ترتيب المجموعة الرابعة.





ضمن بورتو البرتغالي وشالكه الألماني تأهلهما إلى الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل لقائهما الذي حسمه الأول 3-1 في بورتو في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، وذلك بخسارة غلطة سراي التركي أمام مضيفه لوكوموتيف الروسي صفر-2 الأربعاء في موسكو.





واستغل بورتو بطل المسابقة عامي 1987 و2004، جيدا عاملي الأرض والجمهور للتغلب على شالكه وحسم صدارة المجموعة وبالتالي تفادي مواجهة الكبار في ثمن النهائي.





وانتظر بورتو الشوط الثاني لهز شباك ضيفه فافتتح التسجيل في الدقيقة 52 عبر البرازيلي إيدر ميليتاو بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من الإسباني أوليفر توريس، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد 3 دقائق بواسطة الدولي المكسيكي خيسوس كورونا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الدولي الجزائري ياسين براهيمي (55).





وقلص شالكه الفارق في الدقيقة 89 عبر الدولي الجزائري نبيل بن طالب من ركلة جزاء اثر لمس توريس للكرة بيده داخل المنطقة، لكن المالي موسى ماريغا أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث لبورتو بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من البرازيلي أوتافيو (90+4).





وكان الفريقان تعادلا 1-1 في الجولة الأولى في عيلسنكيرشن.





ورفع بورتو رصيده إلى 13 نقطة مقابل 8 لشالكه.





وفي المباراة الثانية، كان غلطة سراي مطالبا بالفوز للإبقاء على آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة، لكنه اصطدم بعزيمة قوية للاعبي الفريق الروسي الذين ردوا له الدين بهدفين نظيفين سجلهما البولندي غريغوري كريتشوفياك (43) وفلاديسلاف إيغناتييف (54).





وتجمد رصيد غلطة سراي عند 4 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام لوكوموتيف موسكو الذي حقق فوزه الأول في دور المجموعات.





وكان غلطة سراي دك شباك لوكوموتيف موسكو بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجوعات وهو الفوز الوحيد للفريق التركي حتى الآن.





وأنعش لوكوموتيف آماله في إنهاء دور المجموعات في المركز الثالث الذي يخول صاحبه مواصلة المشوار في مسابقة لدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث قلص الفارق بينه وبين ضيفه التركي إلى نقطة واحدة.





وتحسم البطاقة في الجولة السادسة الأخيرة في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل حيث يلعب غلطة سراي مع ضيفه بورتو، فيما يحل لوكوموتيف موسكو ضيفا على شالكه.



