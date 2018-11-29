سعر الدولار اليوم فى كل البنوك وشركات الصرافة (محدث)

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى التعاملات اليوم الخميس، ليسجل في بنك قناة السويس ليسجل 17.86 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 17.96 جنيه.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم امام باقى العملات:

الريال السعودى أمام الدولار

سعر صرف الدولار سجل 3.7520 ريال سعودي

الدولار أمام الدرهم الأماراتى

الدولار يساوى 3.6730 درهم إماراتى

سعر الدولار أمام اليوان الصينى





6.9539 يوان الصينى يساوى 1 دولار

سعر الدولار أمام الاسترلينى





صعد الجنيه الأسترليني ليسجل 0.7793دولار

الدولار أمام الين اليابانى





اصبح الدولار يساوى 113.6010 ين اليابانى

اخر تطورات سعر الدولار أمام سلة العملات خلال تعاملات اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018





تحول الدولار الأمريكي للهبوك بينما ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.





وفي تصريحات تُشير إلى أنه من الممكن أن تتراجع وتيرة زيادة معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، قال "جيروم باول" إن معدلات الفائدة أصبحت أدنى قليلا من المستوى المحايد الذي لا يبطئ ولا يسرع النمو الاقتصادي.





وأكد باول أن الفيدرالي سيركز على البيانات الاقتصادية وبناءً عليها سيقرر السياسة النقدية المناسبة التي تحافظ على النمو الاقتصادي.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.5% إلى 1.1340 دولار، فيما استقر أمام الين الياباني عند 113.75 ين.





كما هبطت الورقة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4% إلى 1.2800 دولار.





وبالنسبة لمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فقد تراجع بنحو 0.3% إلى 97.058.