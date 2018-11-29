وزير الإنتاج الحربي: معرض "إيدكس" سيقام كل عامين

معرض "إيدكس 2018" سيتم إقامته بشكل دوري، معلقًا: "المعرض هيكون في جدول كل القادة العسكريين في العالم والشركات العالمية".



وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن معرض "إيدكس" سيتم إقامته في شهر ديسمبر كل عامين.



قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إنه سيتم تنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، كل عامين، وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم المعرض عام 2020 بالاتفاق مع شركة بريطانية منظمة.وأوضح "العصار"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن