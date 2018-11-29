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برشلونة يؤمن صدارة مجموعته بدوري الأبطال بثنائية في إيندهوفن

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:10 ص
برشلونة يؤمن صدارة مجموعته بدوري الأبطال بثنائية في إيندهوفن
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أحمد عصام
 

نجح نادي برشلونة الإسباني في الفوز أمام منافسه نادي إيندهوفن الهولندي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 61 من الشوط الأول، وعزز بيكيه النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 70، قبل أن يقلص دي يونج النتيجة بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 82 قبل إنتهاء اللقاء.

ورفع نادي برشلونة رصيده من النقاط إلي 13 نقطة في صدارة المجموعة.
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