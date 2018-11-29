محافظ البحر الأحمر: تطوير شيراتون الغردقة يعد نقلة لأجمل مدينة سياحية

ناقش اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مساء اليوم الاربعاء الموقف التنفيذى لتطوير شارع الشيراتون بالغردقة ليكون نقلة جمالية لأجمل مدينة سياحية، قام المهندس حاتم دياب منسق مشروع تطوير الصورة البصرية لمدينة الغردقة بالمكتب الاستشارى للمحافظة بعرض مشروع تطوير شارع الشيراتون وشارع الحجاز ومراحل التنفيذ به بمدينة الغردقة.



وأكد المحافظ أن تطوير وتنسيق شارع الحجاز لأحياء الشارع وتقديم خدمة مجتمعية، حيث سيتم إنشاء منطقة أرض المعارض بها خيمة عرض رئيسية وعدة معارض متنوعة لتوفر فرصة عمل للسيدات المعيلات لاستخدام اماكن لائقة لعرض المنتجات الخاصة بهم.



و أكد عبدالله على شركة المقاولون العرب بالبحر الاحمر على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بمدينة الغردقة لتقديم منظور بصرى جديد يجعل من مدينة الغردقة مدينة سياحية عالمية.



كما وجه محافظ البحر الأحمر علي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتقديم كافة الخدمات والإجراءات اللازمة في كل منطقة يتم تطويرها سواء داخل مدينة الغردقة وباقي مدن المحافظة.

