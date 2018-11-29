وزير التعليم يكشف حقيقة تأجير المدارس الحكومية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك مشكلة كبيرة جدًا فيما يتعلق بكثافات الفصول، ولو كان رجال الأعمال لديهم القدرة على مساعدتنا في بناء المدارس؛ لإنقاذنا من هذه المشكلة، فنحن نرحب بهم ونعطيهم تسهيلات لذلك، لافتًا إلى أنه لم يلتقي رجل الاعمال نجيب ساويرس، فيما يتعلق بتبرعه لبناء 1000 مدرسة، معقبًا: "دا يسعدنا جدًا، ولو صحيح سنقوم بتوفير كل مايمكن من مساعدة لإنجازها في أسرع وقت".



وكشف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، الأربعاء، حقيقة طرح تأجير المدارس الحكومية للمدارس الدولية، قائلًا: "إحنا لدينا 55 ألف مدرسة ونحتاج لـ 30 ألف مدرسة أخرى حتى نلبي احتياجات كثافات الفصول، ولدينا اختيارين أن تُدار المدرسة كمدرسة تجريبي، أو تلبية إحتياجات السوق بتوفير مدارس دولية بـ 15 ألف جنيه وتعطي IG، لتقليل الضغط على المدارس الخاصة، وهذا ليس تأجير للقطاع الخاص"، منوهًا إلى أن هذا الحل قاصر على افتتاح 5 مدارس فقط، وهناك إقبال غير عادي عليها.



وعن عقوبة المعلم المتنمر بالطالبة بسملة في دمياط، وصدور حكم بحبسه 4 أيام وتظاهر المعلمين من اجله، أكد أننا ضد جميع أشكال التمييز والتنمر، لكن رد الفعل لابد أن يكون متوازن، موضحًا أن المديرية والمحافظة أخذت رد فعل مباشر، لكن أهل الطالبة قاموا برفع دعوى قضائية خارج منظومة التعليم، وكان يمكن الإكتفاء بعقوبة الوزارة بنقل المعلم من المدرسة.

