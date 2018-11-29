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وزير الإنتاج الحربي عن عدد المشاركين بمعرض "أيدكس": "مشفتوش في أي دولة"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:11 ص
وزير الإنتاج الحربي عن عدد المشاركين بمعرض أيدكس: مشفتوش في أي دولة
اللواء محمد سعيد العصار
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داليا الحسين
 
قال اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى إن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، سيحضره 9 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان و8 وزراء إنتاج حربي، مشيرا إلى أن هذه الإعداد لم تحدث من قبل في معارض خارجية من قبل، معلقا: "مشفتوش في أي دولة".

وأضاف "العصار"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى"، مساء الأربعاء، أن القادة العسكريين حول العالم سيطلعوا على الصناعات الدفاعية المصرية، لافًتا إلى أن مصر ستعرض منتجاتها في هذا المعرض.

وأعرب أمله أن توقع مصر عقود حول هذا الشأن، متابًعا: "نتمنى أن تجد منتجاتنا وسيلة للانتشار لنحقق مبيعات قوية لدول الخارج".
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