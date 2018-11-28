جولة مع الفنانين.. دينا الشربيني تثير الجدل بدبلة الزواج

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الأربعاء.





منة فضالي تهنئ بوسي بعيد ميلادها

هنّأت الفنانة منة فضالى الفنانة القديرة بوسى بعيد ميلادها .. ونشرت منة على صفحتها على "الفيس بوك" صورة برفقة الفنانة بوسى.





وعلقت "فضالي" على الصورة قائلة:"كل سنه وانتي طيبة يا روح قلبي و عقبال ١٠٠٠ سنه كلها سعادة وصحة يا أجمل وأحلي فراوله في الدنيا بحبك آد الدنيا يا أحلي بوسي".





دينا الشربيني تظهر بدبلة الزواج

شاركت الفنانة دينا الشربيني، صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها ترتدي فستانا باللون الأحمر، مفتوحاً من الأمام، وفي يدها اليسرى "دبلة" وذلك للمرة الأولى.





ويأتي ذلك بعد يومين، من ظهور عمرو دياب معها وهو يرتدي دبلة الزواج في يده اليسرى للمرة الأولى؛ ما جعل الكثيرين يعيدون التساؤلات حول زواجهما السري دون الإعلان عنه.





شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على خبر طلاقها

نشر الفنان وائل عبدالعزيز صورة تجمعه بشقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام".





وعلق "عبد العزيز" على الصورة قائلًا: "يا روحي انجحي وكسري الدنيا، إحنا نكسر مننكسرش".





نانسي عجرم تطلب مساعدة الجمهور

استعانت الفنانة نانسي عجرم، بمتابعيها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، لمساعدتها في اختيار اسم مولودتها الجديدة، حيث كشفت أنها مازالت محتارة ولم تختار إسمًا لها حتى الآن.





وكتبت "عجرم" منشورًا على صفحتها قالت خلاله:"في عالم مليء بالأسماء الجميلة ، أنا ضائعة تماماً عند اختيار إسم لأميرتي القادمة.. مساعدة منكم؟".



