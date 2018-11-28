البورصة الأمريكية تنهى تعاملات اليوم بتحقيق أكبر المكاسب اليومية فى 2018

واصلت مؤشرات البورصة الأمريكية الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليربح مؤشر "داو جونز" أكثر من 600 نقطة بأكبر مكاسب يومية في 8 أشهر بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.





وكان قطاع التكنولوجيا أكبر الرابحين في "وول ستريت"،بقيادة سهما "أمازون" و"نتفليكس" اللذان ارتفعا بنحو 6% لكل منهما.





وانتعشت البورصة الأمريكية مع إشارات بإحتمالية تراجع وتيرة رفع معدلات الفائدة بعد تصريحات جيروم باول بأنها أقرب إلى المستوى المحايد، مؤكداً على أن قرارات السياسة النقدية ستكون معتمدةً على البيانات.





وتراجعت المخاوف التجارية بعد تقرير صحفي ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن قلقه بشأن تأثير الحرب التجارية الممتدة مع الصين على الأسواق المالية والاقتصاد.





وأظهرت بيانات رسمية اليوم، تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي بالقراءة الثانية للربع الثالث من العام الجاري بأكثر من توقعات المحللين، فيما زاد عجز الميزان التجاري السلعي بالولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.5% إلى 25366.3 نقطة، ليربح 617.6 نقطة وهو أكبر صعود يومي منذ جلسة 26 مارس الماضي





كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 2.3% إلى 2793.7 نقطة، فيما صعد "ناسداك" إلى 7291.5 نقطة بزيادة 2.9%.