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"اتصالات البرلمان": مليون ونصف مصري حملوا لعبة pubg في غضون شهر فقط

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:48 ص
اتصالات البرلمان: مليون ونصف مصري حملوا لعبة pubg في غضون شهر فقط
pubg
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أمنية فوزي
 
حذّر النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من لعبة pubg، موضحًا أن هذه اللعبة انتشرت في كل بلدان العالم العربي، وأن لجنة الاتصالات دائمًا ما تدق ناقوس الخطر في مثل هذه الألعاب خاصة بعد لعبة الحوت الأزرق والتي أدت إلى انتحار العديد من الشباب.

وأشار "بدوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E" مساء الأربعاء، إلى أن تحميل هذه اللعبة تعدى المليون ونصف في غضون شهر في مصر فقط، مؤكدًا أن هذه اللعبة ضمن حروب الجيل الرابع على مصر.

وتابع: "إغلاق اللعبة صعب، ولكن رد الجهاز التنظيمي للاتصالات عندما أرسلنا له مذكرة هو أنهم سيدرسوا إمكانية الغلق من عدمه".
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