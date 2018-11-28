الاتحاد الأوروبى يرفض اتخاذ إجراءات فورية ضد روسيا بعد التوترات فى أوكرانيا

دعا سياسيون من الاتحاد الأوروبي إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد تصاعد التوترات الأخيرة مع أوكرانيا، لكن التكتل يرفض اتخاذ إجراءات فورية، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز، اليوم.





وكدليل على انقساماتهم حول كيفية التصرف تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا تزال الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي تتشاور اليوم الأربعاء للتوصل إلى إعلان مشترك، بعد ثلاثة أيام من استيلاء روسيا على السفن الأوكرانية.

وتريد الجمهوريات السوفياتية الثلاث السابقة في بحر البلطيق، بدعم من بولندا والمملكة المتحدة، اتخاذ موقف متشدد في العقوبات التالية.

وأثار العديد من السياسيين الأوروبيين يوم الثلاثاء احتمالية إلغاء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بوتين هذا الأسبوع بسبب المواجهة البحرية التي وُصفت بأنها "عدوان روسى".