عاجل.. سيدعبد الحفيظ: الأهلي بطل الموسم
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:43 معلاء خليف
علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الأقاويل التي ترددت مؤخرًا حول ابتعاد الأهلي عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز في الموسم الحالي بعد خسارته الأخيرة أمام المقاولون العرب.
وقال "عبد الحفيظ" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون": " لا يهمنا الترتيب الحالي للدوري ولا نفكر في بطل الدور الأول، ولكن ما يهمنا بطل الدوري في نهاية الموس وسيكون الأهلي بالتأكيد".
وتابع: " ياما دقت علي الرأس طبول، والأهلي يستطيع العودة للمنافسة علي لقب الدوري من جديد، بعد الصفقات المنتظرة في يناير وعودة المصابين والتعاقد مع مدرب جديد".
وأتم: " تعويض الفارق والعودة للمنافسة ليس أمرًا صعبًا والأهلي فعلها كثيرًا، وأنا متأكد أن بكرة سيكون أفضل في الأهلي".
المزيد عن: كورة سيد عبد الحفيظ رياضة الأهلي أخبار الرياضة