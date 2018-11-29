زي النهاردة بتاريخ 29-11-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 29-11-2018





أحداث





561 - وفاة كلوتير الأول ملك الفرنجة في كومبيين، وتقسيم مملكة الفرنجة بين أبنائه الأربعة.





800 - الإمبراطور شارلمان يصل إلى روما للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى البابا ليون الثالث.





1226 - لويس التاسع يتولى عرش فرنسا.





1394 - ملك مملكة جوسون في كوريا تايجو ينقل العاصمة من كايسونغ إلى هانيانغ والتي تعرف اليوم باسم سيول.





1777 - تأسيس مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا.





1781 - مجزرة زونغ: بحارة سفينة العبيد "زونغ" يغرقون في البحر 133 من الرقيق الأفارقة للحصول على التأمين.





1807 - نقل البلاط البرتغالي إلى البرازيل بعد فرار الملك جواو السادس من عاصمته لشبونة أمام جيوش نابليون بونابرت أثناء حرب الاستقلال الإسبانية.





1830 ـ اندلاع انتفاضة نوفمبر، وهي تمرد مسلح ضد الحكم الروسي لبولندا.





1899 - تأسس نادي برشلونة في إسبانيا.





1939 - ذكرى سلخ لواء الاسكندرون عن سوريا من قبل تركيا.





1945 - قيام جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية.





1947 - صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 181 والداعي إلى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود.





1951 - إعلان الإضراب العام في تونس إحتجاجًا على رفض فرنسا مطالب حكومة محمد شنيق الداعية للاستقلال وإنشاء مجلس نيابي.





1963 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يشكل لجنة خاصة يرأسها رئيس المحكمة العليا ‹إيرل وارين› وذلك من أجل التحقيق في حادث اغتيال الرئيس جون كينيدي وذلك بعد أسبوع من الحادث.





1990 - مجلس الأمن يصدر القرار رقم 678 والقاضي باستخدام القوة لتحرير الكويت إذا لم ينسحب العراق منها قبل 15 يناير 1991.





2010 - اغتيال مجيد شهرياري فيزيائي وعالم فيزياء نووي إيراني بواسطة قنبلة لاصقة علی سيارته.





2011 - ملك المغرب محمد السادس يكلف زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد حصول حزبه على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، وهي الحكومة الأولى في المغرب التي يشكلها زعيم حزب حصل على أغلبية في البرلمان.





2012 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر رفع مستوى عضوية فلسطين لدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وذلك بأغلبية 138 دولة ورفض 9 دول وامتناع 41 دولة عن التصويت.





2016 - تحطم طائرة خطوط طيران لاميا الرحلة 2933 التي كانت تُقِل لاعبي وطاقم نادي شابيكوينسي البرازيلي في منطقة لا يونيون الكولومبية، والحصيلة مقتل 71 شخصًا ونجاة 6 آخرين.





2017 - انتحار الجنرال الكرواتي البوسني سلوبودان برالياك في المحكمة أثناء استماعه لحكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.





2017 - اللاعب السوري عمر خربين يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لسنة 2017.





مــــــــــواليــــــــــــد





1797 - غايتانو دونيزيتي، موسيقي إيطالي.





1799 - أموس برنسون ألكوت، كاتب ومدرس أمريكي.





1803 - كريستيان دوبلر، عالم فيزياء نمساوي.





1832 - لويزا ماي ألكوت، روائية أمريكية.





1835 - تسي شي، إمبراطورة الصين.





1849 - جون أمبروز فلمنج، مهندس كهرباء وعالم فيزياء إنجليزي.





1856 - تيوبالت فون بتمان هولفيغ، مستشار ألمانيا.





1857 - ثيودور إيشيرش، طبيب ألماني.





1874 - إيغاس مونيز، طبيب برتغالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1949.





1876 - نيللي تايلي روس، سياسية أمريكية.





1898 - كليف لويس، أديب أيرلندي.





1922 - عبد الحفيظ التطاوي، ممثل مصري.





1931 - يوري فوينوف، لاعب كرة قدم أوكراني.





1932 - جاك شيراك، رئيس فرنسا.





1947 - بترا كيلي، ناشطة سياسية ألمانية.





1952 - جيف فاهاي، ممثل أمريكي.





1955 - حسن شيخ محمود، رئيس الصومال الثامن.





1961 - توم سيزمور، ممثل أمريكي.





1961 - حميد الشاعري، مغني ليبي.





1964 - دون شيدل، ممثل أمريكي.





1965 - يوتاكا أوزاكي، مغني ياباني.





1969 - بن أروها، لاعب ومدرب كرة قدم نيجيري.





1969 - توماس برولين، لاعب كرة قدم سويدي.





1972 - عبود خواجه، مغني يمني.





1973 - ريان غيغز، لاعب كرة قدم ويلزي.





1975 - رضا تكر، لاعب كرة قدم سعودي.





1976 - آنا فاريس، ممثلة أمريكية.





1977 - شادي محمد، لاعب كرة قدم مصري.





1977 - إلهام حميدي، ممثلة إيرانية.





1987 - ستيفن أوهالرون، لاعب كرة قدم أيرلندي.





1999 - شهد عبد الله، ممثلة لبنانية تعمل في الكويت.





وفيــــــــــــات





561 - كلوتير الأول، ملك فرنجة.





1072 - السلطان ألب أرسلان، سلطان سلجوقي.





1285 - عبد الرحمن العبدلياني، فقيه مسلم ومفسّر عراقي.





1632 - فريدريش الخامس، ناخب بالاتينات.





1643 - كلاوديو مونتيفيردي، موسيقي إيطالي.





1694 - مارتشيلو مالبيكي، طبيب إيطالي.





1780 - ماريا تيريزا، ملكة المجر وبوهيميا وإمبراطورة الإمبراطورية الرومانية المقدسة.





1825 - وليام هال، حاكم مقاطعة ميشغان (ولاية ميشيغان حالياً)، وعميد في القوات البرية للولايات المتحدة.





1924 - جاكومو بوتشيني، ملحن أوبرا إيطالي.





1939 - فيليب شايدمان، مستشار ألمانيا.





1954 - السير جورج روبي، ممثل كوميدي ومغنٍّ إنجليزي.





1972 - كارل ستالينغ، موسيقي أمريكي.





1986 - كاري غرانت، ممثل أمريكي.





2001 - جورج هاريسون، مغني بريطاني وأحد أعضاء فرقة البيتلز.





2009 - الأميرة فريال، ابنة فاروق الأول ملك مصر.





2010 - ماريو مونيتشيلي، مخرج إيطالي.





2017 - حسين نصار، أديب ومؤلف مصري.





2017 - سلوبودان برالياك، جنرال مُتقاعد كرواتي بوسني.





أعيـــــــاد ومنـــــــــاسبــــــــــــات





اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.



