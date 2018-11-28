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أضرار حرائق كاليفورنيا تكلف أكثر من 10 مليارات دولار

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:45 م
أضرار حرائق كاليفورنيا تكلف أكثر من 10 مليارات دولار
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وكالات
 
قالت شركة "ميونيخ ري" الألمانية، إن الأضرار المتصلة بحرائق غابات كاليفورنيا الأخيرة ستكلف شركات التأمين أكثر من 10 مليارات دولار.



وقدرت مكاتب خبراء مستقلة كلفة الأضرار بما بين 10 و15 مليار دولار، بحسب ما صرح الثلاثاء، رئيس االشركة العملاقة جواكيم وينينغ أثناء لقاء إعلامي في ميونيخ.



وكان مكتب "ار ام اس" الأمريكي قدر في 19 نوفمبر كلفة الحريقين الأشد دموية في تاريخ كاليفورنيا، بما بين 9 و13 مليار دولار.



وتوقعت شركة "ميونيخ ري"، أن تدفع مئات ملايين اليورو للتعويض على الكارثة لكن دون تجاوز نصف مليون دولار، بحسب تقديرات أولية لرئيسها.



وقال وينينغ، إن الشركة ستنسحب من إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.



وأكد وينينغ: "سنخسر (مالاً) أكثر في الولايات المتحدة منه في إيران".



ومثلت إيران للمجموعة نحو 30 مليون يورو من المدفوعات من إجمالي 49.1 مليار يورو في 2017، وكانت المجموعة قدمت إيران في 2015 باعتبارها سوقاً يوفر "فرصاً كبيرة جداً" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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