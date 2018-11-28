١٨ لاعبا في قائمه المنصورة لمباراة الحمام

كتب: زياد مأمون





وقع اختيار ياسر الكناني المدير الغني لفريق المنصورة على ١٨ لاعبا لخوض مباراة الحمام التي ستنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس بالأسبوع الحادي عشر لمنافسات المجموعة الثالثة لدوري الممتاز "ب".





وشهدت القائمة تواجد كلا من في حراسه المرمي عاطف نصحي، وفتحي سلامة، وفي خط الدفاع، أحمد صالح، واحمد فوزي ومحمد نجاتي، وحازم شعيب، وعصام نصار، وعبدالرحمن حسان، ومحمد ابراهيم، وفي خط الوسط، مهاب سعيد، وكريم بدير، ومحمد فوزي تريكة، وعادل فكري، وأحمد راشد، وعبد السميع ابراهيم، وفي خط الهجوم ماهر العشري وجلال الشرقاوي.



