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ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نابولي الايطالي صاحب المركز الثاني، ويليهما باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 5 نقاط، والنجم الأحمر الصربي يأتى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط. Yalla Shoot .. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان رابط يلا شوت الجديد بث مباشر ليفربول وباريس كورة لايف وكانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الريدز ونادى العاصمة الفرنسية بملعب "آنفيلد" انتهت بفوز ليفربول على باريس سان جيرمان بنتيجة 3 – 2.

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أحرز نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، الهدف الثانى فى شباك ضيفه ليفربول الإنجليزى، بالدقيقة 37 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.