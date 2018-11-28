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لفتة إنسانية رائعة من رمضان صبحي تجاه طفل سوري مُضطهد في بريطانيا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:43 م
لفتة إنسانية رائعة من رمضان صبحي تجاه طفل سوري مُضطهد في بريطانيا
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علاء خليف
 

أبدي رمضان صبحي نجم منتخب مصر وهيدرسفيلد تاون الإنجليزي تعاطفه الكامل مع الطفل السوري "جمال" الذي انتشر له مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء اعتداء شابًا بريطانيًا عليه وإسقاطه أرضًا وسكب الماء على وجهه.

وحاول رمضان صبحي الوصول للطفل السوري "جمال" لدعوته لقضاء يومًا معه في هيدرسفيلد، حيث كتب على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجهًا رسالته لأحد الاشخاص لمساعدته في ذلك قائلًا: "هل يمكنك مساعدتنا للتواصل مع جمال؟، سيكون من داعي سرورنا استضافته وعائلته في هدرسفيلد تاون".

الجدير بالذكر أن الشرطة البريطانية قامت بإلقاء القبض على الشاب البريطاني بعد قيامه بالإعتداء على الطفل السوري "جمال"

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