أهم الأخبار الساخنة في برشلونة اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018

شهد برشلونة الإسباني اليوم الموافق العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض البرسا بيع نجمه عثمان ديمبلي. وإليكم أهم أخبار برشلونة الساخنة اليوم :





- برشلونة يتجسس على نجم ليون





أرسل نادي برشلونة الإسباني كشافة الفريق لمتابعة تانجوي ندومبيلي لاعب وسط فريق ليون الفرنسي خلال مواجهة مانشستر سيتي يوم أمس في دوري الأبطال.





وذكر موقع فوتبول إسبانيا، أن برشلونة أرسنال رامون بلانز لمتابعة تانجوي ندومبيلي مع ليون يوم أمس أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل 2-2.





- برشلونة يرفض بيع المشاغب





لايفكر نادي برشلونة الإسباني في بيع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي في فترة الانتقالات الشتوية.





وكانت شائعات ذكرت أن نادي برشلونة سيقوم بعقد صفقة تبادلية مع فريق باريس سان جيرمان للتعاقد مع نيمار دا سيلفا وانتقال عثمان ديمبيلي للنادي الفرنسي في شهر يناير.





وذكرت شبكة ESPN الرياضية أن برشلونة ليس لديه أي خطة لبيع عثمان ديمبيلي في يناير.





- دي بوير يحذر برشلونة من مصير بايرن ميونخ





طالب رونالد دي بوير نجم برشلونة وأياكس السابق الثنائي الهولندي الشاب فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت بالانتقال لصفوف النادي الكتالوني.





وقال دي بوير في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "أنصح اللاعبين بالانتقال لبرشلونة وإذا لم يحدث فإلى مانشستر سيتي".



