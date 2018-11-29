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خبير عراقي: تصريح "برزاني" بشأن عودة داعش الأجرأ منذ 2014

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:11 ص
خبير عراقي: تصريح برزاني بشأن عودة داعش الأجرأ منذ 2014
علاء النشوع - خبير عسكري عراقي
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اعتبر علاء النشوع  الخبير العسكري العراقي، تَصريح مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بخصوص عودة داعش في العراق، هو منْ أجرأ التَصريحات السياسية لكل السياسيين العراقيين مُنذ عام 2014 وحتى اليوم.

وأضاف «النشوع»، خلال  لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي مُحمد المغربي، أن  حقيقة مَا ذكره «بارزاني» في الخصوص بأنَّ مُعالجة الأسباب هو هذه النقطة الحقيقية التي تُعتبر جزءًا من الاستراتيجية المباشرة لمواجهة داعش الإرهابي.

وأشار «النشوع»، إلى أنَّ ما ذكره بارزاني هو يُحقق متغيرين أساسيين المتغير الأول هو المتغير العسكري، حيث يَضع بارزاني إنَّ خطر داعش وموجود وقائم حتى الآن.

وكان مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أكد أن تنظيم داعش لم ينته في العراق وعاد بقوة لبعض المحافظات.

وأكد بارزاني أن زيارته لبغداد جاءت بهدف إثبات حسن النية وحل المشاكل من خلال الحوار والاحترام المتبادل.
 
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